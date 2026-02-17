Equipamentos com IA ajudam polícia a identificar erros em rodovias

Câmeras com inteligência artificial estão monitorando imprudências de motoristas nas estradas da região nordeste de São Paulo. Os equipamentos foram instalados em pontos estratégicos e têm ajudado a polícia a identificar irregularidades em tempo real.



