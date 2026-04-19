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Trégua em risco: Donald Trump acusa Irã de violação total do cessar-fogo

Presidente afirma que Teerã disparou contra navios perto do estreito de Ormuz

Hora News|Do R7

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O professor de Relações Internacionais Leonardo Trevisan analisa os novos desdobramentos da guerra neste domingo (19).

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