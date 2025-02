EUA e Reino Unido buscam 'acordo de paz histórico' na Ucrânia, diz primeiro-ministro britânico

Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido , se reuniu com Donald Trump na Casa Branca, em Washington (EUA), nesta quinta-feira (27). Em discurso, Starmer afirma que busca com o presidente americano “um acordo de paz histórico” e “duradouro” para a Ucrânia, que será “celebrado em todo o mundo”.



O primeiro-ministro garantiu que nenhum país do mundo está tão conectado aos Estados Unidos quanto o Reino Unido, além de ressaltar que os países estão “ligados em suas forças militares”. Trump, anunciou, após o encontro, que em breve será divulgado um acordo comercial entre EUA e Reino Unido .