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EUA usam bombas de alvos profundos para destruir posições do Irã

Ataques miraram estruturas de armas usadas contra navios no Estreito de Ormuz

Hora News|Do R7

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Os Estados Unidos realizaram um ataque com bombas de mais de 2.000 kg contra posições do Irã na região do Estreito de Ormuz. O governo americano informou que foram usadas armas capazes de penetrar no solo antes de explodir, visando destruir alvos subterrâneos.

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