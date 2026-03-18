EUA usam bombas de alvos profundos para destruir posições do Irã
Ataques miraram estruturas de armas usadas contra navios no Estreito de Ormuz
Os Estados Unidos realizaram um ataque com bombas de mais de 2.000 kg contra posições do Irã na região do Estreito de Ormuz. O governo americano informou que foram usadas armas capazes de penetrar no solo antes de explodir, visando destruir alvos subterrâneos.
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