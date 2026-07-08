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Explosão de fogos de artifício durante o 4 de Julho puderam ser vistas do espaço

A Estação Espacial Internacional registrou as comemorações dos 250 anos da independência dos EUA

Hora News|Do R7

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Nos Estados Unidos, as celebrações do 4 de julho tomaram conta do país e brilharam tanto que puderam ser registradas do espaço.

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