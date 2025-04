Fabricantes de veículos suspendem atividades após tarifaço de Trump

O mercado automotivo americano tem desacelerado desde a última quinta-feira (3), com o anúncio de que todos os veículos de fora dos Estados Unidos pagarão 25% de imposto de importação. O presidente da Anfavea (Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores), Márcio de Lima Leite , explica como as tarifas devem impactar as montadoras brasileiras.



Entre as empresas afetadas estão a dona de marcas como Jeep, Ram e Dodge, que suspendeu a produção em fábricas do Canadá e México, e o grupo Volkswagen, que também cancelou o envio de veículos produzidos no México.