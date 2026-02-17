Genebra é palco de negociações geopolíticas

A cidade de Genebra recebe negociações cruciais entre os Estados Unidos e o Irã sobre o programa nuclear iraniano. Ao mesmo tempo, Ucrânia e Rússia tentam chegar a um acordo para encerrar o conflito que já se arrasta há quase quatro anos.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!