Genebra é palco de negociações geopolíticas

Na Suíça, Rússia, Ucrânia, Irã e EUA negociam fim da guerra no leste europeu e programa nuclear iraniano

Hora News|Do R7

A cidade de Genebra recebe negociações cruciais entre os Estados Unidos e o Irã sobre o programa nuclear iraniano. Ao mesmo tempo, Ucrânia e Rússia tentam chegar a um acordo para encerrar o conflito que já se arrasta há quase quatro anos.

