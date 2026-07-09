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Guerra no Oriente Médio: Estados Unidos lançam nova onda de ataques contra o Irã

Segundo Comando Central, a ofensiva é resposta aos bombardeios no estreito de Ormuz

Hora News|Do R7

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Segundo os militares americanos, foram atingidos cerca de 90 alvos nesta segunda noite de ataques, com o objetivo de reduzir a capacidade do Irã de ameaçar navios no estreito de Ormuz.

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