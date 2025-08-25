Helicóptero do corpo de bombeiros despenca em lago durante reabastecimento de água

Na França , bombeiros se locomoviam via helicóptero a um lago, a fim de reabastecer recipientes de água que seriam usados para judar a apagar um incêndio florestal na região.



Em imagens de celular, foi registrado o momento exato em que a aeronave despenca nas águas devido à perda de estabilidade; o piloto e passageiro saíram rapidamente do veículo e nadaram até a margem do lago, onde foram socorridos.