Homem atropela grupo de pessoas para fugir de briga
Suspeito entrou em veículo com as portas abertas e acelerou; ele foi indicado por lesão corporal
A polícia investiga o atropelamento de várias pessoas em São Vicente, litoral de São Paulo, após uma briga em uma casa noturna. O incidente ocorreu quando um homem, agredido por frequentadores, entrou em um carro com as portas abertas para escapar dos ataques. Apesar do impacto, não houve feridos graves. Em depoimento, o motorista alegou que tentava fugir da briga. Ele responde por lesão corporal enquanto a investigação continua.
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