Homem desmonta parte superior de trem da CPTM para furtar fios de cobre

Um homem foi flagrado no exato momento em que furtava peças de uma composição da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) , em São Paulo. Um morador vizinho ao pátio ferroviário onde os veículos ficam encostados gravou imagens do ladrão desmontando a parte superior do trem para levar os fios de cobre do equipamento. A reportagem entrou em contato com a administradora, que informou realizar rondas preventivas com sua equipe de segurança para evitar novos furtos.