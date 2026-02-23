Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Internautas mantêm perfis ativos nas redes, mas evitam interação

Comportamento pode estar relacionado à sobrecarga emocional e cognitiva

Hora News|Do R7

  • Google News

O fenômeno conhecido como "zero posting" tem ganhado destaque nas discussões sobre comportamento em redes sociais. O psicólogo Francisco Nogueira fala do assunto.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Redes sociais
  • Saúde
  • Saúde mental
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.