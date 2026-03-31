Pesquisadora responsável por vacina brasileira contra a dengue dá entrevista exclusiva à RECORD NEWS

O Instituto Butantan anunciou o desenvolvimento da primeira vacina 100% brasileira contra a dengue. Liderada pela bióloga e doutora em biotecnologia Neuza Frazatti, a nova imunização é pioneira por ser administrada em dose única.



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