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Pesquisadora responsável por vacina brasileira contra a dengue dá entrevista exclusiva à RECORD NEWS

Neuza Frazatti liderou pesquisa do imunizante pelo Instituto Butantan

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O Instituto Butantan anunciou o desenvolvimento da primeira vacina 100% brasileira contra a dengue. Liderada pela bióloga e doutora em biotecnologia Neuza Frazatti, a nova imunização é pioneira por ser administrada em dose única.

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