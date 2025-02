Jovem astrônoma do Ceará entra na lista da Forbes de talentos com menos de 30 anos

A lista Forbes Under 30, que reconhece talentos com menos de 30 anos que se destacaram em diferentes áreas, tem uma nova integrante brasileira. A cearense Larissa Paiva — “Larittrix” para os seus mais de 18 mil seguidores nas redes sociais — garantiu um lugar no compilado por compartilhar sua paixão pela astronomia e acumular conquistas impressionantes.



Aos 19 anos, Larissa já detectou 25 asteroides e foi reconhecida em 20 premiações em olimpíadas científicas. A primeira astronauta análoga do Ceará tem como missão tornar a ciência dos astros mais acessível e quer desenvolver seu próprio instituto para cativar novos talentos.