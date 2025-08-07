Jovens brigam em frente à PUC-SP após partida entre Palmeiras e Corinthians
Universidade informou que não emitirá nota sobre o caso, uma vez que aconteceu fora do campus; testemunhas registraram a ocorrência em vídeo
Uma briga entre jovens foi registrada em frente à PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), logo após o jogo entre Palmeiras e Corinthians, na noite desta quarta-feira (6). Testemunhas registraram a confusão em vídeo.
A Polícia Civil não localizou registros da ocorrência. A assessoria da universidade informou que não emitirá nota sobre o caso, uma vez que ocorreu fora do campus, e não confirmou se investiga a participação de alunos.
