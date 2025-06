Junho tem aumento de casos de queimaduras por conta da festa junina; veja o que fazer em acidentes

Junho é lembrado pelo início das festas juninas , porém o período também é marcado pelo aumento de acidentes com queimaduras, muito por conta do costume de acender fogueiras e soltar balões , proibidos por lei. “Queimadura é um tipo de lesão extremamente complexa, não necessariamente ela se apresenta na sua gravidade no primeiro momento”, afirma Bianca Oliveira, médica e Ceo da Cicatriclin, em conversa com a RECORD NEWS.



Segundo Bianca, não se pode subestimar a gravidade desse tipo de acidente, pois queimaduras podem mudar de característica muito rápido. Caso uma pessoa se queime, é necessário tirar a pessoa da fonte de calor e lavar a ferida em água-corrente em temperatura ambiente — além de evitar cremes e sabonetes e procurar um pronto-socorro.