Ligações de ‘desconhecido’ coletam dados para comercializar com empresas; entenda

Mais de 22 bilhões de chamadas telefônicas são feitas por mês no Brasil, contudo, metade delas tem duração de até seis segundos. São as “ligações fantasma” , onde o telefonema é atendido, mas não há resposta do outro lado da linha.



Gustavo Torrente, especialista em segurança cibernética, explica que as chamadas são realizadas por robôs , ou programas de computador automáticos. Elas são feitas para confirmar que a linha está ativa e funcionando. As empresas donas destes sistemas comercializam estes dados valiosos para interessados, como agências de telemarketing ou cobranças.



A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) declarou que monitora a situação e que vai lançar, ainda no primeiro semestre, uma ferramenta que permitirá identificar o responsável pela ligação.