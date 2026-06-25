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Lula anuncia retomada de obras em fábrica de fertilizantes em Mato Grosso do Sul

Com investimentos de mais de R$ 5 bilhões e apoio do novo PAC, as obras começam ainda neste mês

Hora News|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quinta-feira (25), a retomada de obras em Mato Grosso do Sul para a produção de fertilizantes.

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