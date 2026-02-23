Logo R7.com
Mãe luta por transporte escolar gratuito para a filha

Por cerca de 1 km, ela empurra a criança de 7 anos em uma cadeira de rodas

Hora News|Do R7

Para levar a filha até a escola, uma mulher percorre cerca de 1 km empurrando uma cadeira de rodas. Enfrentando sol, chuva e buracos, ela luta pelo direito de conseguir o transporte escolar gratuito para a criança.

  • transportes
  • acessibilidade
  • sao-paulo-cidade
  • hora-news

