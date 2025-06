Mais de 4 milhões de pessoas deixaram o Sudão para fugir da guerra civil

O número de pessoas que deixaram o Sudão para fugir da guerra civil superou 4 milhões. O marco foi anunciado nesta terça-feira (3) pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados . Segundo o porta-voz do órgão, essa é a crise de deslocamentos mais prejudicial do mundo e pode colocar a estabilidade global em risco.



O Sudão vive um conflito interno desde abril de 2023. O embate acontece entre as forças armadas, comandadas pelo atual líder do país, e a guerrilha conhecida como Forças de Apoio Rápido. A quantidade de mortos é próxima a 40 mil. Além da violência, os que permanecem no país enfrentam a fome e a violência sexual .



Já os sudaneses que conseguem fugir lidam com assaltos no meio do caminho e a incerteza de um abrigo seguro. Só o Chade, país que faz fronteira com o Sudão, soma 1,2 milhão de refugiados. Mas, segundo a agência da ONU (Organização das Nações Unidas), apenas 14% deles tiveram pedidos de financiamento atendidos para conseguir um refúgio.