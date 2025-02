'Mais uma vez, restauramos o bom senso na América', afirma Trump ao participar de fórum na Suíça

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou por vídeo, direto de Washington (EUA), nesta quinta-feira (23) durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Em sua fala, o republicano declarou postura rígida em relação às fronteiras, e disse que “não vai mais permitir que o território seja violado” e que os Estados Unidos “repelirão invasões” pela região.



Trump também defendeu o fortalecimento da liberdade de expressão no país e afirmou que aqueles contrários à “troca de informações” não serão mais tolerados. O presidente destacou ações do governo para restabelecer o que chamou de “bom senso da América” e criticou políticas de diversidade e igualdade, classificando-as como “discriminatórias”. Segundo ele, o governo está tomando medidas para banir essas práticas, tanto no setor público quanto no privado, em busca de restaurar “o estado de direito igualitário e imparcial”.



Ao longo de seu discurso, Trump abordou temas como economia e conflitos no Oriente Médio, reiterando seu compromisso em “trazer de volta a força e a paz” aos Estados Unidos.



O republicano Donald Trump tomou posse como o 47º presidente dos Estados Unidos em Washington, Estados Unidos, nesta segunda-feira (20). Trump recebeu 312 votos do colégio eleitoral americano e teve 51% dos votos populares . Ele assumiu a presidência com a promessa de acabar com o conflito no Oriente Médio, já que teve papel importante no acordo de cessar-fogo antes mesmo de sua posse.