'Maratona do nada': participantes são desafiados a passar 1h30 sem rir, falar nem se mexer no Japão

Um grupo de 150 pessoas participou de um evento conhecido como "maratona do nada", no Japão . Para vencer a disputa, os participantes devem passar 1h30 sem rir, falar nem se mexer. Apenas duas meninas resistiram até o final e se tornaram campeãs do torneio. Hoje, são consideradas as melhores praticantes da "arte de não fazer nada" no país.