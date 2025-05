Menina salva pai que estava com quadro de hipoglicemia; saiba como perceber e reverter a condição

“A hipoglicemia em termos médicos é a baixa de açúcar no sangue”, afirma Renato Zilli, endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que explicou a condição ao Hora News desta segunda-feira (27). Viralizou nesta semana o vídeo de uma menina de 2 anos salvando a vida de seu pai diabético na Inglaterra.



Segundo Zilli, normalmente a hipoglicemia acontece quando o açúcar está abaixo de 70 mg por litro e tem como principais sintomas tremores, suor frio e, em casos mais graves, desmaios. A predisposição ocorre em pessoas que usam medicações contra a diabetes , especialmente as mais antigas, ou insulina .



“A pessoa vai sentindo aquele mal-estar, um pouco de fome, tremor e suor frio que vai melhorar com a alimentação”, comenta o endocrinologista sobre como os sintomas se manifestam e como reverter o quadro. Em casos graves, onde pode ocorrer perda de consciência, é necessário utilizar uma injeção de glucagon, um hormônio que faz o açúcar subir no sangue.



Zilli terminou afirmando que a hipoglicemia pode acontecer por conta de atrasos na alimentação da pessoa que utiliza insulina, aumento da medicação ou quando esse indivíduo já está doente. Ele ressalta que a condição é perigosa para pessoas mais velhas, por aumentar a chances de infarto e derrame .