Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Michelle detalha estado de saúde de Bolsonaro após queda

Ex-primeira-dama conta como soube do acidente do marido na Polícia Federal

Hora News|Do R7

  • Google News

O ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu um acidente enquanto estava detido na Polícia Federal. Michelle Bolsonaro relatou que ele estava desorientado quando ela chegou ao local.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • brasilia
  • jair-bolsonaro
  • michelle-bolsonaro

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.