Motorista confunde pedais do carro e causa acidente no Paraná
Idosa de 90 anos e uma criança de 9 sofreram ferimentos e foram encaminhadas ao hospital
Um veículo invadiu um mercado em Cascavel, no Paraná, resultando em três pessoas feridas. O motorista confundiu os pedais durante uma manobra, causando o incidente.
