Motorista confunde pedais do carro e causa acidente no Paraná

Idosa de 90 anos e uma criança de 9 sofreram ferimentos e foram encaminhadas ao hospital

Hora News|Do R7

Um veículo invadiu um mercado em Cascavel, no Paraná, resultando em três pessoas feridas. O motorista confundiu os pedais durante uma manobra, causando o incidente.

