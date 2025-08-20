Motorista faz 'barbeiragem' inacreditável ao sair com carro recém-comprado de concessionária

Um motorista perdeu o controle de um carro recém-comprado e bateu ao sair da concessionária, nesta terça-feira (19), no Camboja . Nas imagens, é possível ver que ele tenta sair de ré, mas acelera demais e o carro dispara em direção a outro que estava estacionado do outro lado da rua.



Moradores que viram o acidente de perto ficaram em choque, visto que o veículo atingido tombou após o impacto e a cena terminou com os dois carros empilhados. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.