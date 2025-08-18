Mulher sofre acidente ao pular de paraquedas em Goiás; vídeo mostra equipamento girando sem controle

Uma mulher sofreu um acidente enquanto pulava de paraquedas em Anápolis, no estado de Goiás. No domingo (17), pessoas presentes no local registraram o momento em que um avião monomotor sobrevoava a área em baixa altitude. É possível ver o paraquedas da mulher girando sem controle.



Ela recebeu os primeiros socorros de um enfermeiro que passava pelo local do acidente. Os bombeiros foram acionados e a levaram para o hospital, onde permanece internada.