O muro de uma escola desabou após fortes chuvas em São Luís, no Maranhão , nesta terça-feira (1º). A estrutura quase caiu sobre um carro vermelho estacionado na rua. Segundo moradores do local, essa não é a primeira vez que isso acontece. A via onde fica o centro de ensino foi interditada por conta da lama e da enxurrada .