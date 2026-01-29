Musculação requer cuidados e supervisão de um profissional
Exercícios podem exigir muito do corpo e resultar em lesões sérias
Treinar musculação na academia sem a supervisão de um profissional pode ser perigoso, com o risco de sofrer lesões sérias.
Últimas
Ataque de drone mata soldado russo em campo de batalha
Forças Armadas da Ucrânia divulgam vídeo de ataque a militar camuflado na neve
Nova tecnologia ajuda a rastrear migração de borboletas
Segundo cientistas, método deve transformar estudo do comportamento dos insetos
Afastamentos do trabalho por transtornos mentais crescem 79%
Levantamento mostra aumento significativo no mercado entre 2023 e 2025
Policial militar de folga reage e mata ladrão em São Paulo
Criminoso abordava um motorista quando o agente percebeu a movimentação
Borracheiro morre após pneu de caminhão explodir
Caso será investigado pelas autoridades como acidente de trabalho
OMS monitora risco de expansão da doença após alerta na Índia
110 pessoas estão em quarentena no país; aeroportos na Ásia reforçaram a segurança
França avança com projeto que proíbe redes sociais para jovens
Assembleia Nacional aprovou proposta que impacta diretamente menores de 15 anos
Lula participa do Fórum Econômico da América Latina e Caribe
Presidente propõe debate sobre desafios regionais com líderes políticos e econômicos
Tarcísio: "Estou focado no meu projeto em São Paulo"
Governador do estado também falou em projeto que derrote o PT
Vídeo: chuva forte causa alagamentos e congestionamento em São Paulo
Temporal provoca quedas de árvores e desabamentos na capital paulista
Forte nevasca que atinge o Japão fez ao menos dez vítimas nos últimos sete dias
Acúmulo de neve chegou a 4 metros de altura; vários voos foram cancelados
Vândalos invadem restaurante de unidade de saúde no Distrito Federal
Duas mulheres e três adolescentes tinham uma faca e pequenas porções de drogas
Dia da Educação Ambiental destaca importância da preservação
Objetivo é conscientizar população mundial sobre problemas climáticos
Casos de violência escolar aumentam 250% em 10 anos
Alta do bullying em sala de aula afeta o aprendizado e a vida do estudante