Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Musculação requer cuidados e supervisão de um profissional

Exercícios podem exigir muito do corpo e resultar em lesões sérias

Hora News|Do R7

  • Google News

Treinar musculação na academia sem a supervisão de um profissional pode ser perigoso, com o risco de sofrer lesões sérias.

Análises, entrevistas e as principais notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Piauí
  • hora-news
  • atividade-fisica
  • saude

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.