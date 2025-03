Netanyahu defende a demissão de chefe do departamento de segurança interna de Israel

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu , indicou neste domingo (16) que deve pedir ao governo a demissão do chefe do Shin Bet, o serviço de segurança interna do país. O premiê apontou falta de confiança em Ronen Bar, atual chefe do departamento — o órgão já havia sido alvo de críticas por parte de Netanyahu, que culpa os funcionários de serem responsáveis pelas falhas de segurança que levaram ao ataque do grupo terrorista Hamas no dia 7 de outubro de 2023.



Bar respondeu à declaração do primeiro-ministro israelense e negou que a decisão esteja relacionada à investida surpresa do grupo palestino, mas, sim, motivada por política. Segundo o chefe do Shin Bet, a expectativa de lealdade do premiê contradiz o interesse público.