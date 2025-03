Parlamentares ficam feridos após bombas de fumaça serem lançadas na Assembleia Nacional da Sérvia

Parlamentares da oposição sérvia lançaram bombas de fumaça e acenderam sinalizadores na Assembleia Nacional nesta terça-feira (4). O que iniciou como um bate-boca escalou para uma confusão generalizada, e terminou com uma densa fumaça preta e rosa tomando conta do local.



Pelo menos três parlamentares se feriram em meio ao tumulto. Do lado de fora da Assembleia, manifestantes marchavam com cartazes anticorrupção, em referência a um movimento que tem se espalhado pelo país, em especial entre os jovens.