Pesca com o auxílio de botos no Rio Grande do Sul ganha incentivo de instituição britânica

Botos auxiliam o trabalho dos pescadores em uma prática conhecida como 'pesca colaborativa', no litoral norte do Rio Grande do Sul . Limitado ao sul do país, o fenômeno é considerado patrimônio sociocultural da região e chamou a atenção de uma instituição britânica de preservação do meio ambiente .



A atividade agora funcionará com um incentivo de R$ 720 mil, que será utilizado ao longo de dois anos para ações de monitoramento da população de botos e campanhas de conscientização, além de apoio para as famílias que dependem da pesca colaborativa.