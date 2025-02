PM é afastada após abordagem agressiva em Assis, no interior de SP

Uma policial militar envolvida em uma abordagem agressiva em Assis , interior do estado de São Paulo, foi afastada da corporação. O caso aconteceu na última segunda-feira (11), quando mãe e filha teriam ofendido policiais da instituição e resistido à ordem de prisão. Os outros dois agentes envolvidos no confronto não foram afastados.



Em entrevista à RECORD, a mãe afirma que se exaltou com a PM, pois teria encontrado um policial que seria responsável pela morte de seu filho após uma ocorrência no ano passado. Segundo o comandante da PM de Assis, Fabiano Tomassian, a família alega que o jovem teria sido espancado até a morte, mas, após investigações, a causa da morte foi acidente com uma moto .