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Polícia realiza operação contra grupo do 'golpe do amor'

Quadrilha é investigada por morte de engenheiro em emboscada

Hora News|Do R7

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Uma quadrilha ligada ao assassinato de um engenheiro na zona leste de São Paulo é alvo de operação na manhã desta terça-feira (17).

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