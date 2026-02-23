Policiais dançarinos prendem assaltante em série na Tailândia
Alvo foi surpreendido pelos agentes disfarçados durante festa tradicional
A polícia da Tailândia prendeu um homem procurado por roubos em série durante uma operação inusitada — com agentes disfarçados de dançarinos em uma festa tradicional. O alvo, procurado por invadir casas e roubar objetos de valor, foi surpreendido em meio à multidão e detido sem reação. Ele confessou os crimes na sequência da prisão.
Últimas
Brasília tem alta de visitantes e vira novo polo turístico
Capital federal recebeu 110 mil visitantes internacionais em 2025; secretário de turismo do DF fala com exclusividade à RECORD NEWS
Minas Gerais tem três casos confirmados de Mpox em 2026
OMS fez alerta para surgimento de nova variante do vírus na última semana
Internautas mantêm perfis ativos nas redes, mas evitam interação
Comportamento pode estar relacionado à sobrecarga emocional e cognitiva
Mãe luta por transporte escolar gratuito para a filha
Por cerca de 1 km, ela empurra a criança de 7 anos em uma cadeira de rodas
Trump desafia a Suprema Corte com novas tarifas de 10%
Órgão decidiu que presidente dos EUA violou lei federal ao impor tarifaço
Entenda doença responsável pela morte do ator Eric Dane
Galã anunciou, em 2025, que lutava contra a ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica)
Alckmin detalha anúncio de Trump sobre taxas globais
Vice-presidente destaca impacto positivo na relação Brasil-EUA e avanço em acordo com a União Europeia
Trump fala sobre decisão da Suprema Corte americana, que suspendeu tarifas
Órgão dos EUA derrubou tarifaço e o considerou ilegal
Ex-príncipe Andrew é preso pela polícia do Reino Unido
Informação foi confirmada pela rede BBC; irmão do rei Charles 3º nega as acusações
Mecânico é atacado por cachorros a caminho do trabalho
Celular foi mordido e a bateria do aparelho explodiu no momento do ataque
Irã anuncia exercícios militares com a Rússia e a China
Exercícios navais no Mar de Omã ocorrem em meio a tensões com os EUA
Negociações entre Rússia e Ucrânia acabam sem acordo de paz
Encontros em Genebra, na Suíça, foram mediados pelos Estados Unidos
Câmera registra batida entre três carros em rodovia em Foz do Iguaçu (PR)
Cinco pessoas ficaram feridas; veículo tentava fazer ultrapassagem quando causou o acidente
Congresso peruano escolhe novo presidente nesta quarta (18)
José Jerí foi destituído do cargo por maioria simples; ele é acusado de tráfico de influência