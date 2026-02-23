Logo R7.com
Policiais dançarinos prendem assaltante em série na Tailândia

Alvo foi surpreendido pelos agentes disfarçados durante festa tradicional

Hora News|Do R7

A polícia da Tailândia prendeu um homem procurado por roubos em série durante uma operação inusitada — com agentes disfarçados de dançarinos em uma festa tradicional. O alvo, procurado por invadir casas e roubar objetos de valor, foi surpreendido em meio à multidão e detido sem reação. Ele confessou os crimes na sequência da prisão.

