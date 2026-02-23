Policiais dançarinos prendem assaltante em série na Tailândia

A polícia da Tailândia prendeu um homem procurado por roubos em série durante uma operação inusitada — com agentes disfarçados de dançarinos em uma festa tradicional. O alvo, procurado por invadir casas e roubar objetos de valor, foi surpreendido em meio à multidão e detido sem reação. Ele confessou os crimes na sequência da prisão.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!