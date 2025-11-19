Policiais na ilha de Marajó patrulham montados em búfalos

Durante a COP30 em Belém, um detalhe inusitado chamou atenção: a polícia da ilha de Marajó patrulha montada em búfalos. Enquanto líderes globais discutem mudanças climáticas na capital paraense, agentes de Soure utilizam os animais como meio de transporte. A cena virou símbolo da adaptação local às condições amazônicas.



