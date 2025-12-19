Policial aposentado reage a roubo e mata suspeito em São Paulo

Um policial militar aposentado reagiu a uma tentativa de assalto na Grande São Paulo e matou um dos suspeitos. O incidente ocorreu quando o ex-policial foi abordado por três homens armados. Ele estava armado e conseguiu balear um dos criminosos enquanto os outros dois fugiram.



