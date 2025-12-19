Policial aposentado reage a roubo e mata suspeito em São Paulo
Assalto na Grande São Paulo termina com um suspeito morto; dois fogem
Um policial militar aposentado reagiu a uma tentativa de assalto na Grande São Paulo e matou um dos suspeitos. O incidente ocorreu quando o ex-policial foi abordado por três homens armados. Ele estava armado e conseguiu balear um dos criminosos enquanto os outros dois fugiram.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Turismo pode ajudar no envelhecimento com qualidade
Especialista explica impacto positivo das viagens para idosos
Familia monta e espalha 621 árvores de Natal em casa
Marca já tinha sido batida pela mesma família outras seis vezes
Homem tenta roubar avião e sofre acidente antes de decolar; veja o estrago
Ele invadiu uma escola de aviação para levar a aeronave e se deu mal
Coren afasta dois profissionais de UPA após suspeita de aplicação de medicação trocada no RN
Paciente de 19 anos sofre parada cardíaca durante consulta
Suspeito de matar jovem em Hortolândia (SP) já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas
Homem é apontado como responsável por atirar em ex-companheira de 21 anos em casa
Sóstenes Cavalcante fala sobre operação da PF
Líder do PL e Carlos Jordy foram alvos de ação policial na manhã desta sexta-feira (19)
Perseguição policial em Santo André (SP) termina em acidente
Suspeitos envolvidos em arrastão colidem com veículo de família durante fuga no ABC paulista
Grupo tenta roubar lotérica e atira contra funcionárias
Perícia foi feita no local, mas os criminosos ainda não foram identificados
Caminhão invade obra e tomba durante fuga da polícia nos Estados Unidos
Criminoso chegou a deixar o veículo para tentar fugir a pé, mas foi rendido ainda no local
Lula defende redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais
Presidente fez um balanço de seu governo durante encontro com jornalistas nesta quinta (18)
‘Ao chegar na minha mesa, eu vetarei’, diz Lula sobre PL da Dosimetria
Presidente fez declaração durante encontro com jornalistas em Brasília nesta quinta (18)
Lula lamenta crise dos Correios durante encontro com jornalistas nesta quinta (18)
Presidente afirmou, durante encontro com jornalistas nesta quinta (18), que a missão da nova gestão é entregar a empresa recuperada
Lula comenta operação contra fraudes no INSS realizada nesta quinta (18)
Presidente se reúne com jornalistas para balanço do terceiro ano de governo
Mariah Carey passa a ser dona do maior hit da história
'All I want for Christmas is you' voltou a bombar com a chegada do Natal