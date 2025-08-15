Porta de ônibus quebra durante parada, mas motorista guarda e segue viagem; veja vídeo
Empresa responsável informou que o veículo foi substituído quando chegou ao terminal
Uma cena inusitada chamou a atenção dos passageiros de um ônibus em Campinas, no interior de São Paulo. Após a porta do veículo quebrar e se desprender durante parada em um ponto, o próprio motorista pegou o objeto, guardou dentro do coletivo e seguiu viagem. A empresa responsável informou que o ônibus foi substituído assim que chegou ao terminal.
