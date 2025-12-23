Logo R7.com
Preços sobem 0,25% em dezembro e fecham ano com alta de 4,41%

Índice da inflação acumulada em 12 meses fica dentro da meta do Banco Central que varia de 1,5% a 4,5%

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou, nesta terça-feira (23), que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) foi de 0,25% em dezembro, com a inflação dentro da meta do Banco Central.

