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Presidente Lula participa de cerimônia para entrega de obras do governo federal

Ações do governo vão beneficiar saúde, educação e habitação em sete estados

Hora News|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta sexta-feira (3), de uma cerimônia em Brasília para a entrega de obras do governo federal nos setores de saúde, educação e habitação em sete estados.

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