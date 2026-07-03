Presidente Lula participa de cerimônia para entrega de obras do governo federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta sexta-feira (3), de uma cerimônia em Brasília para a entrega de obras do governo federal nos setores de saúde, educação e habitação em sete estados.



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