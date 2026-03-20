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Ribeirão Preto adota medida polêmica sobre atestados médicos

Profissionais notaram que unidades básicas de saúde ficam lotadas na segunda, quinta e sexta

Hora News|Do R7

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As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em Ribeirão Preto (SP) adotaram critérios rigorosos para a emissão de atestados médicos.

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