Rondônia inicia aplicação de imunobiológico

Objetivo é proteger bebês do vírus que causa bronquiolite e pneumonia

Hora News|Do R7

O estado de Rondônia começou a aplicar imunobiológico para proteger bebês do vírus sincicial respiratório.

  • Crianças
  • Rondônia
  • saude
  • imunizacao

