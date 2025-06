Sítio arqueológico viking com artefatos raros é descoberto por acaso na Dinamarca

Um sítio arqueológico viking, datado do século 10, foi descoberto por acaso no norte da Dinamarca . Durante uma obra surgiram pérolas, moedas, cerâmicas e até uma caixa de bordados com fio de ouro. A escavação revelou cerca de 30 túmulos que, segundo os arqueólogos, pertenciam a uma família nobre da era viking, e talvez até a um aliado direto de um famoso rei da época.



Foi encontrada também uma tumba feminina com objetos decorativos e um par de tesouras, sinal de que a dona devia ser uma mulher importante da época. Dentro de uma caixa no túmulo havia ossos e dentes.



Todo material encontrado passa agora por análise. Os cientistas esperam que os objetos de madeira ajudem a datar com precisão esse pedaço da história escondido há mais de mil anos.