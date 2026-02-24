Logo R7.com
Sobe para seis o número de casos de Mpox em Rondônia

Pacientes passaram por avaliação médica e permanecem em isolamento

Hora News|Do R7

A Agência Estadual de Vigilância e Saúde de Rondônia confirmou mais dois casos de Mpox em Porto Velho.

