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Tornado destrói parte de bairro no estado de Illinois, nos EUA

Idoso foi resgatado sob os escombros de uma casa graças à ajuda de um caçador de tempestades e de policiais

Hora News|Do R7

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Um idoso foi encontrado com vida sob os escombros de uma casa depois da passagem de um tornado nos Estados Unidos.

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