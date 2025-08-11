Tragédia no Mato Grosso: 39 feridos em acidente na BR-163 já receberam alta

Ao menos 39 dos 46 feridos em acidente que deixou 11 mortos na BR-163 , em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, já receberam alta. Sete passageiros seguem internados e ao menos três estão em estado clínico considerado grave, recebendo atendimento em UTIs locais.



Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal de Goiás, composta por quatro integrantes, foi até o local da tragédia para investigar as condições do acidente. Até o momento, sabe-se que o ônibus invadiu a pista contrária e se chocou com uma carreta carregada de caroços de algodão.