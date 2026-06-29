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Trem pega fogo em estação de São Paulo nesta madrugada

Vagão foi recolhido para manutenção e a circulação do trem não foi afetada

Hora News|Do R7

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Um incêndio ocorreu em um trem da CPTM, na madrugada desta segunda-feira (29), em São Paulo. Uma testemunha gravou as chamas na parte inferior do vagão.

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