Trump critica falta de ação da ONU em conflitos globais: ‘Palavras vazias não solucionam guerras’

Durante discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (23), em Nova York, o presidente americano Donald Trump teceu críticas à falta de ação das Nações Unidas diante do avanço dos conflitos globais . Segundo ele, a organização não esteve presente nas discussões de acordos liderados por ele.



“Tudo o que eu recebi das Nações Unidas foi uma escada rolante que parou de funcionar no meio. Se a primeira-dama não estivesse em boa forma, ela teria caído. Nós dois estamos em boa forma, na verdade”, disse.



Diante desse cenário, Trump questionou qual o propósito das Nações Unidas se não for intermediar os confrontos, embora tenha potencial para tal. “Palavras vazias não solucionam guerras. O que soluciona guerras é ação”, ressaltou.



80ª Assembleia Geral da ONU



Comemorando os 80 anos de sua fundação, a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), reúne os líderes mundiais de 193 países durante os dias 23 e 29 de setembro em Nova York, nos Estados Unidos. O encontro serve de palco para discussões e encontros paralelos no âmbito global, principalmente em um momento que o mundo sofre com conflitos como a guerra na Faixa de Gaza e na Ucrânia.



Durante seu discurso, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , defendeu pautas globais com o combate à pobreza e à fome, além de mencionar os esforços sustentáveis e a COP30 , que acontece em novembro no país. O chefe do Executivo aproveitou para defender a soberania e democracia do país, mencionando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e as interferências americanas por meio de sanções e tarifas, afirmando o Brasil seguirá “como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela”.



Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , discursou sobre os feitos de seu mandato e os esforços do país no encerramento dos conflitos mundiais, criticando a falta de ação da ONU perante essas guerras. Outro ponto que surpreendeu no discurso de Trump foi o comentário de um encontro com o presidente brasileiro . Segundo ele, os dois se abraçaram ao se encontrarem e concordaram em ter um encontro na próxima semana.



