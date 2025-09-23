Trump critica falta de ação da ONU em conflitos globais: ‘Palavras vazias não solucionam guerras’
Presidente americano disse que nunca recebeu uma ligação das Nações Unidas para ajudar na finalização de acordos
Durante discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (23), em Nova York, o presidente americano Donald Trump teceu críticas à falta de ação das Nações Unidas diante do avanço dos conflitos globais. Segundo ele, a organização não esteve presente nas discussões de acordos liderados por ele.
“Tudo o que eu recebi das Nações Unidas foi uma escada rolante que parou de funcionar no meio. Se a primeira-dama não estivesse em boa forma, ela teria caído. Nós dois estamos em boa forma, na verdade”, disse.
Diante desse cenário, Trump questionou qual o propósito das Nações Unidas se não for intermediar os confrontos, embora tenha potencial para tal. “Palavras vazias não solucionam guerras. O que soluciona guerras é ação”, ressaltou.
80ª Assembleia Geral da ONU
Comemorando os 80 anos de sua fundação, a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), reúne os líderes mundiais de 193 países durante os dias 23 e 29 de setembro em Nova York, nos Estados Unidos. O encontro serve de palco para discussões e encontros paralelos no âmbito global, principalmente em um momento que o mundo sofre com conflitos como a guerra na Faixa de Gaza e na Ucrânia.
Durante seu discurso, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu pautas globais com o combate à pobreza e à fome, além de mencionar os esforços sustentáveis e a COP30, que acontece em novembro no país. O chefe do Executivo aproveitou para defender a soberania e democracia do país, mencionando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e as interferências americanas por meio de sanções e tarifas, afirmando o Brasil seguirá “como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela”.
Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou sobre os feitos de seu mandato e os esforços do país no encerramento dos conflitos mundiais, criticando a falta de ação da ONU perante essas guerras. Outro ponto que surpreendeu no discurso de Trump foi o comentário de um encontro com o presidente brasileiro. Segundo ele, os dois se abraçaram ao se encontrarem e concordaram em ter um encontro na próxima semana.
