Trump fala sobre decisão da Suprema Corte americana, que suspendeu tarifas
Órgão dos EUA derrubou tarifaço e o considerou ilegal
O presidente dos Estados Unidos expressou surpresa com a decisão judicial em relação ao tarifaço.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Entenda doença responsável pela morte do ator Eric Dane
Galã anunciou, em 2025, que lutava contra a ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica)
Alckmin detalha anúncio de Trump sobre taxas globais
Vice-presidente destaca impacto positivo na relação Brasil-EUA e avanço em acordo com a União Europeia
Ex-príncipe Andrew é preso pela polícia do Reino Unido
Informação foi confirmada pela rede BBC; irmão do rei Charles 3º nega as acusações
Mecânico é atacado por cachorros a caminho do trabalho
Celular foi mordido e a bateria do aparelho explodiu no momento do ataque
Irã anuncia exercícios militares com a Rússia e a China
Exercícios navais no Mar de Omã ocorrem em meio a tensões com os EUA
Negociações entre Rússia e Ucrânia acabam sem acordo de paz
Encontros em Genebra, na Suíça, foram mediados pelos Estados Unidos
Câmera registra batida entre três carros em rodovia em Foz do Iguaçu (PR)
Cinco pessoas ficaram feridas; veículo tentava fazer ultrapassagem quando causou o acidente
Congresso peruano escolhe novo presidente nesta quarta (18)
José Jerí foi destituído do cargo por maioria simples; ele é acusado de tráfico de influência
Panda-vermelho encanta visitantes de zoológico nos EUA
Expectativa é que ele e a companheira formem família; espécie faz parte de programas de preservação.
Homem morre após acidente com moto aquática em praia do RS
Peritos vão investigar causas do acidente; primeira hipótese é de que piloto se afogou após bater a cabeça
Mulher muda versão inicial de atropelamento pelo ex-namorado
Homem foi levado à delegacia, pagou fiança e foi liberado com uso de tornozeleira eletrônica
Genebra é palco de negociações geopolíticas
Na Suíça, Rússia, Ucrânia, Irã e EUA negociam fim da guerra no leste europeu e programa nuclear iraniano
Mulher é encontrada morta dentro de casa em Itapipoca (CE)
Caso é investigado como feminicídio; ex-marido é o principal suspeito
Equipamentos com IA ajudam polícia a identificar erros em rodovias
Dispositivos reduzem imprudências e acidentes nas rodovias paulistas