Trump vincula anexação da Groenlândia ao Nobel da Paz
Americano ameaçou aumentar em 10% tarifas de importação de oito países europeus
Após trocas de ameaças entre o presidente Donald Trump e países europeus em torno de uma possível anexação da Groenlândia, o aumento da tensão entre aliados de longa data preocupa o mundo.
Últimas
Força do mar: praias brasileiras perdem faixa de areia
Ressacas mais fortes e falta de vegetação nativa potencializam ação das marés
Veja atualizações do quadro clínico do técnico do time sub-20 do Águia de Marabá
Menino de 11 anos que viajava com a delegação também está hospitalizado
Samu recebe cerca de 1.200 chamadas falsas por mês
Trotes atrasam atendimentos e comprometem ambulâncias e profissionais
Menino está em estado crítico após ataque de tubarão
Área em que ele nadava é própria para banho e casos assim são raros no local
Conheça a ferramenta que impede a criação de contas falsas
'BC Protege+' deve atingir 1 milhão de usuários neste mês
Policial persegue e captura ema 'fugitiva' na Califórnia
Ave ignorou chamados e escapou da propriedade; xerife disse ter ficado surpreso com o caso
Especialista analisa principais notícias internacionais da semana
O 'Hora News' recebe Alexandre Uehara, coordenador do curso de relações internacionais da ESPM.
EUA: motorista abandona ônibus escolar com crianças dentro
Ele teria discutido com um aluno momentos antes; homem não foi encontrado
Sistema Cantareira opera abaixo de 20% da capacidade
Estado de São Paulo lida com seca, mas cidades registram fortes chuvas
Médicos realizam transplante com pequeno corte
Caso aconteceu na China; cirurgias como essa exigem abertura total do peito
Homem despenca de ponte de 5 metros de altura ao tentar tirar selfie em Minas Gerais
Ele se apoiava em mureta de ponte quando o incidente aconteceu; vítima foi levada a hospital da cidade
Ladrões ameaçam dar coronhada em vítima de roubo
Criminoso revista bolsos e leva mochila de homem antes de subir na moto e fugir
Lula participa de evento em comemoração aos 90 anos do salário mínimo
Assista ao discurso completo do presidente nesta sexta (16)
Ônibus bate em poste e provoca explosão em transformador
Motorista não puxou freio de mão ao descer do veículo para verificar problema