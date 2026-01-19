Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Trump vincula anexação da Groenlândia ao Nobel da Paz

Americano ameaçou aumentar em 10% tarifas de importação de oito países europeus

Hora News|Do R7

  • Google News

Após trocas de ameaças entre o presidente Donald Trump e países europeus em torno de uma possível anexação da Groenlândia, o aumento da tensão entre aliados de longa data preocupa o mundo.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Europa
  • Groenlândia
  • Tarifas
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.